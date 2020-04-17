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  4. 17 Nisan 2020 16:35

Almanya açıkladı: ''Koronavirüsü kontrol altına aldık''

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgınını kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Almanya açıkladı: ''Koronavirüsü kontrol altına aldık''
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" olduğunu söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, "Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Spahn, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. 

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