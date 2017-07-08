Almanya ayakta ! G-20 ateşi...

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini Almanya’da bir araya getiren G-20 zirvesi ‘Cehenneme hoş geldiniz’ adlı gösteriler nedeniyle gecikmeli başladı. Hamburg’da sayıları 100 bini bulan küreselleşme karşıtı gruplar yolları kapattı, barikatları, araçları ateşe verdi. Polisin göstericilere tazyikli su ve gazla müdahale ettiği olaylarda Hamburg dumanla kaplandı. Hamburg polisi gece saatlerinde göstericilere müdahale etmeye başladı ve olayların yaşandığı bölgede her eve girileceğini açıkladı. Ayrıca polis, Twitter hesabından medyadan ve olay yerinde bulunan kişilerden görüntü almamalarını ve paylaşmamalarını istedi





Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre Hamburg’da kapitalizm ve küreselleşme karşıtlarının gösterileri G-20 zirvesini gölgede bıraktı. Önceki akşam başlayan ve dün gün boyu süren gösteriler nedeniyle bazı devlet liderleri ve heyetleri Hamburg Fuar Alanı’ndaki zirveye yaklaşık 1 saat gecikmeli gidebildi. Zirve karşıtı göstericiler şehir merkezinde heyetlerin geçtiği bazı kavşakları bloke ederek geçişi engelledi. Polis, ‘barikatları kaldırın’ çağrısına uymayan küreselleşme karşıtı göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Görgü tanıkları, kentin lüks semti Elbchaussee Caddesi’nde 25-30 aracın kundaklandığını aktardı. Gösteriler daha çok Altona ve Liman bölgesinde yoğunlaştı. Altona’da belediye binası ve iki polis aracı saldırıya uğradı. Bir helikoptere de aydınlatma fişeği atıldı. Çevre örgütü Greenpeace kentte uzaktan kumandalı 5 metre yüksekliğinde bir balon uçurdu. Balonun üzerine ‘Planet Earth first’ (Önce Dünya gelir) yazıldı.

ERDOĞAN DA ETKİLENDİ

Göstericilerin kavşakları bloke etmesinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konvoyu da etkilendi. Hamburg kent merkezi zirve güvenliği nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. Gün boyunca kentte sadece polis sirenleri ve helikopter sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle birçok işyeri vitrinlerini tahta kepenklerle kapattı. Bölge esnafı, zirvenin kendilerinin iş yapmasını engellemesinden yakındı. Almanya Başbakanı Merkel gösterilerde şiddet kullanılması ve otomobillerin ateşe verilmesini sert şekilde eleştirdi. Merkel gösteri özgürlüğünün bir hak olduğunu, ancak şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

PKK HAMBURG’DA

Hamburg’u savaş alanına döndüren eylemlerde terör örgütü PKK’nın bayrağını taşıyan göstericiler de vardı.

KONSER KUŞATMASI

Hamburg’u savaş alanına çeviren göstericilerin dün öğleden sonraki hedefi ise akşam G-20 liderlerine konser verilen Elbphilharmonie Konser Salonu’nun çevresi oldu. Binlerce gösterici liderlerin gelişini engellemek için bölgeye yaklaşmaya çalıştı. Kaldırım taşları ve şişelerle polise saldıran eylemcilere güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Bir grup eylemci ise botlarla nehir üzerinden konser salonuna sızmaya çalıştı.

YAKIP GEÇTİLER

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, dün araçların, kurulan barikatların ve çöp bidonlarının yakıldığı belirtildi. Kanada delegasyonunun aracının lastiklerinin delindiği, bir karakola taşlı saldırı yapıldığı, polis araçlarının tahrip edildiği aktarılırken Altona bölgesindeki bir helikoptere aydınlatma fişeği atıldığı ancak isabet etmediği açıklandı. Açıklamada ayrıca Moğolistan Konsolosluğunun camlarının kırıldığı belirtildi.

20 BİN POLİS 100 BİN EYLEMCİ

20 bin polisin görevlendirildiği Hamburg’da farklı noktalarda toplam 100 bin kişinin eylem yaptığı tahmin ediliyor. Polis, 100 bin eylemciden 8 bininin şiddet kullanmaya meyilli olduğunu ifade etti. Olaylarda 159 polis yaralandı. Yaralanan eylemcilerin sayısı ise netleşmedi. 45 eylemci gözaltına alındı, 12 kişi tutuklandı. Hamburg polisinin ‘yardım’ talebi üzerine Baden Württemberg’den 200 polis takviyesi yapıldı.

YÜZLERİ KAPALI SİYAH BLOK

Protestocular, dünya liderlerine yönelik düzenledikleri eylemlere “cehenneme hoşgeldiniz” adını verdi. Hamburg’un Balık Pazarı’nda G-20 zirvesini protesto için toplanarak yürüyüşe geçen 13 bin göstericinin önü daha yürüyüşün hemen başında zırhlı polis araçlarının desteğinde polis tarafından kesildi. Polis, kortej içinde yüzlerini kapatan “Siyah Blok” adlı grubun üyelerini ayırmak isteyince içlerinden biri polise şişe fırlattı.

BÜYÜK GÖSTERİ BUGÜN

Gösteriyi izleyen basın mensupları da şişe fırlatan muhtemelen içkili bir göstericinin kendi arkadaşları tarafından etkisiz hale getirilmesine karşın polisin yürüyüş yoluna saldırmasını provokasyon olarak değerlendirdiler. Protestoculardan bazıları da “Başka bir dünya mümkün” sloganının yazılı olduğu bir pankartla yürüyüş yaptı. Perşembe akşamından başlayan gösteriler dün artmakla birlikte asıl dev eylemin bu sabah gerçekleştirilmesi bekleniyor.