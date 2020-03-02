Almanya Başbakanı Merkel'den İdlib açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, "İdlib'de ateşkese ihtiyacımız var" dedi. Merkel, Türkiye sınırında bulunan Suriyeliler için de güvenli bölgeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İdlib'deki çatışmalar ve Türkiye sınırına doğru göç eden Suriyelilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Merkel, İdlib'de ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Angela Merkel ayrıca, "Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" dedi.