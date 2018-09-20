Almanya ile büyük kriz kapıda... İnceleme kararı !

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya’daki benzeri olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) "Alman devletine karşı düşmanca amaçlar besleyip beslemediğini ve Türk hükümetinden, Almanya içinde casusluk için talimat alıp almadığını“ inceleme kararı aldı.



Tam da Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi, Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) bu yöndeki talebi ve ‘gizli ve özel’ imzalı yazısı, 16 ayrı eyalet yönetimine gönderildi.

AŞIRI ÖRGÜTLER GİBİ Mİ OLACAK?

Ekim ayının ortasına kadar bilgi istenirken, gelecek raporlara göre DİTİB'in, aşırı örgütler gibi izlenip izlenmeyeceği yönünde bir karar verilecek. Ancak bazı eyaletlerin buna karşı olduğu belirtildi ve şimdilik sadece Anayasayı Koruma Dairesi'nin ön incelemesinin başlatıldığı öğrenildi.

Alman İçişleri Bakanlığı ise, Alman basınının bu yöndeki sorularını yanıtsız bıraktı ve sadece ‘belirli cami derneklerindeki sayılı kişilerin ırkçı ve aşırı dinci eylemler, söylemler geliştirmiş olmasından’ söz etti.

15 TEMMUZ'DAN SONRA OLDU

Merkezi Köln'de bulunan DİTİB'in Almanya'da 900'ün üzerinde camisi bulunuyor. Almanya'da İslam Konferansı'nın üyesi olan, inanç ve uyum konusunda muhatap alınan DİTİB, eğer izleme altına alınırsa bu kurumlardan da dışlanacak.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, Alman güvenlik birimlerinin DİTİB camilerindeki bazı değişiklikleri not etmiş, ardından Alman Federal Savcılığı'nın 19 imam hakkında, Türkiye'ye muhaliflerle ilgili bilgi aktarmaktan soruşturma açmıştı. Diyanet'in, bu ihbarlarla ilgili Türkiye'den talimat aldığı öne sürülmüştü.

ERDOĞAN'İN ZİYARETİ ÖNCESİ SORUN

Anayasayı Koruma Teşkilatı, tam bu noktada Diyanet'in Almanya'daki Türk toplumu içerisinde, Türkiye tarafından kullanılan bir aygıt olduğu görüşünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Eylül'de başlayacak ziyareti öncesi bu gelişme, iki ülke arasında yeni bir sıkıntı çıkaracak gibi görünüyor. Alman basını ise konuyla ilgili gelişmeleri, Erdoğan'ın açılışığını yapacağı Köln'deki büyük camiinin görüntüleri ile duyuruyor.