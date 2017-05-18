Almanya İncirlik için harekete geçti !

Türkiye'nin İncirlik ziyaretine izin vermemesi Almanya'yı harekete geçirdi. Ürdün planı yapan Almanya bu kez de İncirlik için ABD'ye Konya'daki AWACS uçaklarını hatırlattı.

Referandum öncesi Almanya ile başlayan krize bu kez İncirlik Üssü eklendi. İncirlik konusunda son aylarda başlayan tartışmalar ve Türkiye'nin Alman ziyaretçilerin girişine izin vermemesi üzerine Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'li mevkidaşına dert yandı, çekilme ihtimaline karşı AWACS uçaklarını gündeme getirdi.

Gabriel, ABDli mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde İncirlik'te görevli Alman askerlerin ziyaretine izin verilmesi konusunda Amerika'nın devreye girerek, Türkiye'yi ikna etmesini istemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Almanya İncirlik'ten gitmek isterse güle güle deriz" açıklamasının ardından Gabriel'den yeni bir açıklama geldi. Alman Bakan, Konya'da NATO misyonu kapsamında konuşlandırılan AWACS uçaklarını gündeme getirdi.

İKİSİNİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK ZOR

Zeit Onlineın bildirdiğine göre, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ABD ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İncirlik ile NATO misyonu çerçevesinde Konya'da konuşlandırılan erken uyarı uçakları AWACS'ların birbiriyle ilintili olduğunu söyledi. Gabriel, "Bu entegre bir karar. Ben her iki konunun birbirinden ayrılmasının zor olduğunu düşünüyorum" dedi.

NATO kapsamında görev yapan erken uyarı uçağı AWACS'ların personelinin üçte biri Alman askerlerinden oluşuyor.

ALMAN SAVUNMA BAKANI, "ALTERNATİF" İÇİN ÜRDÜN'E GİDİYOR

Almanya, İncirlikte görevli askerlerin ziyaretine izin verilmemesi durumunda Tornado keşif uçakları ve 250 dolayındaki personelin başka bir yere kaydırılabileceğini açıklamıştı. Başbakan Angela Merkel, İncirlik'e alternatif olarak Ürdün olasılıklardan biri demişti. Alman kamu kanalı ZDFye konuşan Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, hafta sonunda Ürdün'e gideceğini ve Kral Abdullah ile konuyu görüşeceğini söyledi.