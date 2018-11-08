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  4. 08 Kasım 2018 08:19

Almanya onu konuşuyor ! ''Hastalara Hepatit C bulaştırdım''

Almanya'nın Münih kentinde, anestezi uzmanı Selim C.'nin hastalara bilerek Hepatit C bulaştırdığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Almanya onu konuşuyor ! ''Hastalara Hepatit C bulaştırdım''
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Almanya’nın Bavyera bölgesinde ciddi bir sağlık krizi yaşanıyor… Donauwörth bölgesinin büyük hastanelerinden birinde çalışan Selim C. isimli şahsın, “Ben hastalara Hepatit C bulaştırdım” demesi üzerine soruşturma açıldı. Bu açıklamanın ardından Donau-Ries Clinic’ten kovulan Selim C’nin kaç kişiye hastalığı bulaştırdığı henüz bilinmiyor.

Bugün Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, soruşturmanın derinleştirildiğini ve bu kişinin hastalara nasıl Hepatit C bulaştırdığının incelendiğini yazdı. Genelde kan yoluyla bulaşan Hepatit C, iğne üzerinden de bulaşabiliyor.

EN AZ 13 BİN KİŞİ TEHLİKE ALTINDA

Sözcü'de yer alna habere göre, yetkililer Selim C’nin neden böyle bir şey yaptığını henüz bilmediklerini açıklarken, adamın çalıştığı dönemde hastanede tedavi olan en az 13.000 kişinin kontrol edilmesi gerektiğini ve bu kişilerde Hepatit C olabileceği duyurdu.

Sözcü

hasta , münih , anestezi uzmanı , almanya
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