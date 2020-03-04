Almanya, Rusya ve Fransa'dan ''Corona'' darbesi ! Yasaklandı

Çin’den başlayarak bütün dünyaya hızla yayılan yeni tip Corona virüsünün en çok görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da olağanüstü önlemler alınması gündemde.

İtalya’da virüsün yol açtığı salgın yüzünden 107 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 90 kişi de karantina altına alındı.

Hastalığın hızla yayıldığı İtalya’da hükümet, maske ve tıbbi donanım malzemesi sıkıntısı çekildiğini açıklamış, uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı. Bu çağrı üzerine Güney Afrika’nın 800 bin maske göndereceği bildirmişti. Ancak İtalyan makamları ihtiyaç duyulan rakamın 10 milyon olduğunu vurguluyor.

ALMANYA MASKE İHRACATINI YASAKLADI

DW Türkçe’de yer alan habere göre Almanya, salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve tıbbi malzemelerin ihracatını geçici olarak yasakladığını açıkladı.

İhracat yasağının sağlık maskesi dışında muayene eldiveni ile koruyucu iş kıyafetini de kapsadığı kaydedildi.

Bu arada hekimler, muayenehaneler, hastaneler ve devlet dairelerinin tıbbi donanımına ilişkin sorumluluğu Almanya Federal Sağlık Bakanlığı’nın üstlendiği açıklandı.

Almanya’da şimdiye kadar tespit edilen Corona virüsü vaka sayısı 244.

RUSYA DA YASAKLADI

Rusya da maske ve tıbbi malzeme ihracatına yasak getirdiğini duyurdu. 1 Haziran'a kadar yürürlükte olacak kararla, Corona virüsü nedeniyle ülkede kişisel korunma ürünleri açığı oluşmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

FRANSA STOKLARA EL KOYDU

Fransa’da ise hükümet, ülkedeki mevcut maske stoklarına dün el koymuş, koruyucu maskelerin sadece reçeteyle verilmesi kararı almıştı.