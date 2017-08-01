Almanya son Tornado’yu da İncirlik’ten çekti

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre üsteki beş uçaktan sonuncusu Rheinland Pflatz eyaletindeki Büchel Üssü’ne ulaştı.



İncirlik’ten çekilen uçaklar bir süre Almanya’da tutulduktan sonra Ürdün’ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne gönderilecek.



Ürdün’deki üste inşaat çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tornado keşif uçaklarının teknik teçhizatı, gemiler ve uçaklarla Türkiye’den Ürdün’e taşınacak.



Alman tornado’ları ekim ayından itibaren yeniden keşif uçuşlarına başlayacak. Almanya, İncirlik’ten çekilme sürecini yaklaşık bir ay önce başlatmıştı. İncirlik’ten ayrılan tanker uçağı kısa süre sonra Ürdün’de göreve başladı.