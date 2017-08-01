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  4. 01 Ağustos 2017 13:40

Almanya son Tornado’yu da İncirlik’ten çekti

Almanya’nın İncirlik Askeri Üssü’ndeki asker ve keşif uçaklarını geri çekme kararı sonrası, üsteki son Tornado tipi keşif uçağının da çekildiği bildirildi.

Almanya son Tornado’yu da İncirlik’ten çekti
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Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre üsteki beş uçaktan sonuncusu Rheinland Pflatz eyaletindeki Büchel Üssü’ne ulaştı. 
 
İncirlik’ten çekilen uçaklar bir süre Almanya’da tutulduktan sonra Ürdün’ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne gönderilecek. 
 
Ürdün’deki üste inşaat çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra tornado keşif uçaklarının teknik teçhizatı, gemiler ve uçaklarla Türkiye’den Ürdün’e taşınacak. 
 
Alman tornado’ları ekim ayından itibaren yeniden keşif uçuşlarına başlayacak. Almanya, İncirlik’ten çekilme sürecini yaklaşık bir ay önce başlatmıştı. İncirlik’ten ayrılan tanker uçağı kısa süre sonra Ürdün’de göreve başladı.

incirlik üssü
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