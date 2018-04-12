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  4. 12 Nisan 2018 21:29

Almanya ve İtalya Suriye kararını açıkladı

Almanya ve İtalya olası bir Suriye operasyonunda ne yapacaklarını açıkladı

Almanya ve İtalya Suriye kararını açıkladı
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Almanya Başbakanı Merkel, olası bir Suriye müdahalesinde yer almayacaklarını açıkladı. Almanya'nın ardından İtalya da Suriye'de herhangi bir operasyona katılmayacağını duyurdu.
Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'ye yönelik gerçekleşecek olası bir hava operasyonunda yer almayacaklarını açıkladı.

Merkel, 'Suriye ile ilgili tüm önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini, ancak Almanya'nın Suriye ordusu ya da diğer hükümet güçlerine saldırmayacağını' ifade etti.

FRANSA KARARINI AÇIKLADI İNGİLTERE BUGÜN TOPLANIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Esad'ın kimyasal silah kullandığına dair kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

Kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı inceleyip denetledikten sonra Suriye ile ilgili bundan sonraki eylemlere dair karar vereceklerini söyleyen Macron, Fransa'nın bölgede tırmanmaya izin vermeyeceğinden söz etti.

Suriye'yi vurup vurmama kararını 'zamanı geldiğinde' vereceklerini dile getiren Macron, Fransa'nın Suriye'ye karşılığı 'kendi seçtiği zamanda vereceğini' ifade etti.

İngiltere’de bakanlar kurulu, ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirmesi muhtemel bir askeri harekata desteği tartışmak üzere toplanacak.

 
 ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerinden Suriye hükümetine yönelik saldırı hazırlıkları yapıyor

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