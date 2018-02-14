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  4. 14 Şubat 2018 23:19

Almanya yeni akıllandı ! PKK gösterileri yasaklandı

Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne gösteri izni verilmeyeceği açıklandı.

Almanya yeni akıllandı ! PKK gösterileri yasaklandı
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Almanya'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü PKK'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne (NAV-DEM) bundan sonra gösteri izin verilmeyeceği açıklandı.

Köln Emniyet Teşkilatı, NAV-DEM'in Afrin'e yönelik Zeytin Dalı  Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği  iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, Almanya'da terör örgütü  kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin  posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme  ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de  izin verilmemişti.

NAV-DEM'in 27 Ocak tarihinde Köln'de düzenlediği protesto gösterileri,  terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yasaklı PKK paçavralarının açılması  sonucu durdurulmuş, ardından gösteri yasa dışı ilan edilerek dağıtılmıştı.

Yine NAV-DEM'in 4 Kasım 2017'de Düsseldorf'ta düzenlediği gösteri  benzer gerekçeyle durdurulmuş, terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkararak  polisle çatışmıştı.

nav dem , gösteri , almanya , pkk
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