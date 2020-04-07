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  4. 07 Nisan 2020 13:10

Almanya'da 3 Türk daha hayatını kaybetti

Almanya'da korona virüsnedeniyle 3 Türk vatandaşının daha hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren vatandaşlardan birinin 36 yaşında olduğu açıklandı.

Almanya'da 3 Türk daha hayatını kaybetti
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Yerel makamlardan elde edinilen bilgilere göre; Almanya’nın Essen, Berlin ve Brandenburg bölgesinde yaşayan 3 Türk vatandaşı, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vefat eden 3 erkek Türk vatandaşından birinin 36 yaşında olduğu kaydedildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Almanya'da hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısı 37'ye çıkarken, yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 173'e yükseldi.

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 101 bin 779, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1664 oldu.

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