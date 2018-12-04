Almanya’da 8 Türk’ü öldüren kadına ödül gibi ceza

Almanya’da 8 Türk, 1 Yunan ve 1 polisin öldürüldüğü cinayetlerin tek zanlısı olarak gösterilen Beate Zschaepe, geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkmış ve 10 cinayetten dolayı ömür boyu hapis cezası almıştı. Aşırı sağcı NSU’nun üyesi olduğu belirlenen 43 yaşındaki terörist, Münih’teki Stadelheim Hapishanesi’nde kalıyordu.

Kadınlara özel olarak yapılan hapishaneden nakliye edileceğini açıklayan Zschaepe’nin avukatı Hermann Borchert, “Şu an Beate Münih’te. Fakat taşınması gündemde. Gelecek hafta Beate’yi ziyaret edeceğim ve durumu netleştireceğiz” dedi.

“DESTEKÇİLERİNİ KONTROL EDEMEYİZ”

2012’de Zschaepe, evine daha yakın bir hapishaneye nakliye olmak istediğini açıklamış ve resmi olarak başvuruda bulunmuştu. Alman teröristin bu talebi o zaman reddedilmiş ve “Zschaepe’nin NSU sempatizanları ve destekçileriyle iletişime geçme ihtimalini kontrol edemeyiz” açıklaması yapılmıştı.

Bild’e konuşan kaynaklar Zschaepe’nin Bavyera’daki Aichach ya da Saksonya’daki Chemnitz’e nakledilebileceğini duyurdu. Yerel basın da Zschaepe’nin Ocak ayında Chemnitz’teki hapishaneye nakledileceğini yazdı.

