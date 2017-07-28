HSK'dan 3 sürpriz kararname !
HSK'dan 3 sürpriz kararname !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen açıklama geldi
Atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen açıklama geldi
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 28 Temmuz 2017 19:11

Almanya'da bıçaklı saldırı !

Almanya'da bir adam etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı.

Almanya'da bıçaklı saldırı !
A+ A-

Almanya'nın Hamburg kentinde bir adam etrafındaki kişilere bıçakla saldırdı. Bir kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi. Olayın ardından polisin ilk etapta terör alarmı verdiği belirtildi. Hamburg polisi, saldırının terörle bağlı olup olmadığına ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Saldırganın etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı ifade edildi. 16.11'de (TSİ) polise ihbar edildiği belirtilen saldırıda bir kişinin öldüğü ifade edildi. 

Polis aracına bindirilen saldırganın kanlar içinde olduğu görülüyor. Alman Bild gazetesi, saldırganın yakalandığı operasyona terörle mücadele ekiplerinin katıldığı ifade edildi. 

Bir süpermarkette gerçekleşen saldırıda, saldırganın müşterileri rastgele yaraladığı ifade edildi. 

almanya , ölü , saldırı , bıçak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM