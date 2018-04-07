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  4. 07 Nisan 2018 18:20

Almanya'da bir araç kalabalğı ezdi ! Ölü ve yaralılar var

Almanya'da bir araç, kalabalığın arasına girerek insanları ezdi. Olayda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildiriliyor.

Almanya'da bir araç kalabalğı ezdi ! Ölü ve yaralılar var
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Almanya'nın Münster kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman polisi olayda çok sayıda can kaybı olduğunu ve en az 30 yaraladı olduğunu bildiriyor.

Almanya'nın Hollanda sınırında bulunan Münster kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman polisi olayda çok sayıda can kaybı olduğunu, araç sürücüsünün ölenler arasında olabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

‘Westfaelishen Nachrichten’ haber sitesi polise dayandırdığı haberinde, kamyonetin bir grup oturan insanın üzerine sürüldüğünü aktardı.

PATLAYICI ARAMASI YAPILIYOR

Münster şehir merkezi kordon altına alındı. Civar kentlerden yaralılar için helikopter takviyesi istendi. Kordon altına alınmış bölgede patlayıcı araması yapılıyor.

Olayın terör bağlantısı olup olmadığı açıklık kazanmadı. Ancak yetkililer, saldırı olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor.

Polis, özellikle hem Almanlar hem de turistler tarafından tercih edilen Kiepenkerl restoranı civarının boşaltılmasını istedi.

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