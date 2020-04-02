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  4. 02 Nisan 2020 14:20

Almanya'da bomba alarmı! Koronavirüs hastanesi tahliye edildi

Almanya’nın Bonn kentindeki Bonn Üniversite Hastanesi’nde yapılan inşaat sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Koronavirüs hastalarının bulunduğu hastane tahliye edildi.

Almanya'da bomba alarmı! Koronavirüs hastanesi tahliye edildi
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Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.

69’U YOĞUN BAKIMDAN 213 HASTA TAHLİYE EDİLDİ 

Alman medyası, 69’u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen hastaların arasında Corona Virüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edilirken; bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı açıklandı. Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.

DHA

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