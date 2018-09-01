Almanya'da büyük patlama: 2 bin kişi tahliye edildi

Oberbayern Nord polisinden yapılan açıklamada, Vohburg an der Donau kentinde bir rafinerinin bulunduğu alanda sabah meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Çok sayıda polis, itfaiye ve kurtarma ekibinin olay yerine sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dumandan dolayı bölgede oturan halkın evlerinin pencere ve kapılarını kapatması istenilen açıklamada, Irsching ilçesi ve Vohburg an der Donau kentinin bazı bölgelerinde oturan yaklaşık bin 800 kişinin evlerinden tahliye edileceği kaydedildi.

Açıklamada yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü, çevredeki caddelerin trafiğe kapatıldığı ifade edildi.