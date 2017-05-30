Almanya'da İncirlik depremi !

Türkiye'nin İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaretini veto etmesiyle Almanya'da hükümet çatırdıyor.

Askerlerin İncirlik'ten çekilmesi için ısrar eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) konuyu bugün meclis grubunda düzenlenecek oturumda ele alacak.

Alman haber ajansı dpa'nın haberini göre, SPD oturumda askerlerin Türkiye'den ayrılmasını öngören bir karar alacak.

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesiyle ilgili kararın aceleye getirilmemesini istiyor. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, "Bizim için terör örgütü IŞİD ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır" dedi.

Konunun parti yönetimi toplantısında ele alındığını belirten Tauber, "Ön koşulun ne olduğunu bilmeden aceleci davranmamak gerekir. SPD'nin biraz da seçim taktiği uyguladığı anlaşılıyor ki, biz bunda yokuz" dedi.

Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerlere iltica izni vermesi üzerine Türkiye İncirlik ziyaretlerini askıya almıştı.

Almanya'nın yaklaşık 260 asker için iki hafta içinde karar vermesi bekleniyor.