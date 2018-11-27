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  4. 27 Kasım 2018 21:50

Almanya'da kıtlık başladı

Almanya'da su seviyesi düşen Ren Nehri'nden tankerlerin dolu geçememesi nedeniyle petrol kıtlığı başladı.

Almanya'da kıtlık başladı
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Almanya'da su seviyesi düşen Ren Nehri'nden  tankerlerin  dolu geçememesi nedeniyle petrol kıtlığı baş gösterdi.

Özellikle ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg ve Rheinland-Pfalz'de yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle çok  sayıda istasyon hizmet veremez duruma geldi.

Yağışsız geçen sonbahar nedeniyle ülkenin su taşımacılığı açısından  can damarı olan Ren Nehri üzerinden geçen tankerlerin, su seviyesi düşük olduğu  için normal yük kapasitelerinin çok altında petrol ve gaz taşıyabildiği  belirtildi.

Akaryakıt kıtlığı yüzünden fiyatların da arttığı kaydedildi.

Yılda 200 milyon ton yük taşınan Ren Nehri'nde, geçen günlerde Köln  yakınlarında üç yük gemisi düşük su seviyesi yüzünden karaya oturmuş ve uzun  uğraşlar sonucu kurtarılabilmişti.

Petrol darboğazını aşmak için Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti,  hafta sonları ağır tonajlı kamyonetlerin trafiğe çıkma yasağını yumuşatarak  petrol taşıyan araçlara trafiğe çıkma izni vermişti.

AA

petrol , ren nehri , almanya
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