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  4. 04 Mayıs 2020 19:21

Almanya'da korkutan iddia: ''1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabilir''

Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in yaptığı araştırmanın sonucunda, Almanya'da virüsün 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceğini belirtti.

Almanya'da korkutan iddia: ''1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabilir''
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Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar virüsün 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

Araştırma kapsamında, ülkede Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.

Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, ''Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.'' ifadesini kullandı.

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