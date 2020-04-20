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  4. 20 Nisan 2020 08:48

Almanya'da koronavirüsten 8 Türk daha yaşamını yitirdi

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

Almanya'da koronavirüsten 8 Türk daha yaşamını yitirdi
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Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.

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