Netanyahu'nun başı büyük dertte ! Şimdi yandı...
Netanyahu'nun başı büyük dertte ! Şimdi yandı...
Katliam gibi kaza ! 28 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza ! 28 kişi hayatını kaybetti
Askeri araçla minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Askeri araçla minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Kritik ziyaret öncesi ABD'den soğuk duş
Kritik ziyaret öncesi ABD'den soğuk duş
HDP'nin eski eşbaşkanı gözaltına alındı !
HDP'nin eski eşbaşkanı gözaltına alındı !
Ege'de gerilim artarken AB tarafını belli etti !
Ege'de gerilim artarken AB tarafını belli etti !
Denizbank hakkında flaş gelişme !
Denizbank hakkında flaş gelişme !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 13 Şubat 2018 22:31

Almanya'da kritik istifa ! O isim görevinden ayrıldı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti.

Almanya'da kritik istifa ! O isim görevinden ayrıldı
A+ A-

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Schulz, Berlin’de SPD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, SPD'nin kişisel ve içerik olarak bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim konusunda partimi bilgilendirdim." diyen Schulz, yeni hükümette kabineye girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak istediğini söyledi.

SPD Yürütme Kurulu’nda genel başkan adayı olarak partinin Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles’i önerdiğini ve kurulda bu önerinin oy
birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Schulz, genel başkanlık seçiminin 22 Nisan’da Wiesbaden kentinde düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacağını kaydetti.

Schulz, SPD genel başkanı olarak son kez konuştuğunu ifade ederek, görevinden kızgın veya kırgın bir şekilde ayrılmadığını kaydetti.

Schulz, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Schulz, yeni hükümette bakan olarak yer almayacağını ve partideki görevlerinden ayrılacağını belirtmişti.

AA

istifa , schulz , almanya , parti , spd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM