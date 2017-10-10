Almanya'da ölen Türk genci son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nin Hessen Eyaleti Butzbach kenti'nde meydana gelen trafik kazasında ölen 3 Türk gencinden biri olan Kazım Cihan (20) Offenbach'ta dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Offenbach Ülkü Ocağına bağlı Dr. Sadık Ahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cihanin cenazesi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Cenaze törenine Frankfurt Başkonsolosluğundan Başkonsolos Yardımcısı Özkan Durmaz, Türk Federasyonu Genel Sekreteri Fatih Oğuz, çevre dernek başkanları yöneticileri ve Vatandaşlar katıldı. Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dağlı'nın kıldırdığı cenaze namazına yaklaşık 2000 kişi katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ”

Gencin yakın arkadaşları “Kazım hayatının baharında gencecik cıvıl cıvıl hayat doluydu” dedi. Kazım'ın ölüm haberini alan dostları ve arkadaşları Dr. Sadık Ahmet Camiine akın etti. Acı haberi alan yakınları, “Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, bu acıya dayanmak çok zor. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah kimseyi evlat acısı yaşatmasın. Allah sabır versin” diye dua ettiler.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ HEPİMİZ ŞOKTAYIZ”

Offenbach Ülkü Ocağına bağlı Dr. Sadık Ahmet Camii Derneği Başkanı Latif Yıldırı ise Çok üzgünüz hepimiz şok olduk. Büyük bir kayıp çok sevdiğimiz bir kardeşimiz öğrencimizdi. Okuyup Alman ve Türk toplumuna faydalı olacaktı. Hepimizin başısağolsun'' diye konuştu.

Gözüyaşlı aile Kazım Cihan'e şu sözlerle veda etti: “Kazım'ı doğup büyüdüğü topraklardan, üzerinde doğmadığı yeterince görmediği annesi gibi sevdiği vatan toprağıyla kucaklaşması için son yolculuğuna asker selamıyla uğurluyoruz.”

Yürekleri burkan törenin ardından Türkiye’ye cenazesi götürülen Kazım Cihan, Kayseri'nin Develiilçesinde toprağa verilecek.

Bu kaza'da ölen diğer Türk gençlerinden Julia Kabaca(20)'nın cenazesi Çarşamba günü Ev. Markus Kilisesinde yapılacak törenin ardından Butzbach Mezarlığında toprağa verilecek.

Julia'nın erkek kardeşi Johann Kabaca sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, Ablamın hep hayalleri vardı. Evlenmek istiyordu beyaz gelinlik giymek istiyordu. ablamı son yolculuğunda gelinlik giydirip beyazlar içinde veda edeceğiz. Dostlarımızın kızımızın sol yolcuğunda, Julia'nın bu arzusunu gerçekleştirmek için törene mümkünse bayanların beyaz giyinmelerini, erkeklerin koyu pantolon ve beyak gömlek giymelerini istiyoruz'' dedi.

Paula Yalman(23) Cenazesi Bad Vilbel'de hafta sonu düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.