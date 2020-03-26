Almanya'da ölenlerin sayısı 198'e yükseldi

Koronavirüs salgını Almanya'da da yayılmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada salgın son 24 saat içinde 4 bin 995 kişiye daha bulaşarak 36 bin 508 kişinin enfekte olmasına yol açtı. Aynı süre içerisinde 50 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece Almanya'da koronavirüsten can kayıpları 198'e yükseldi.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ordunun salgınla mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. ZDF kanalına konuşan Bakan, askeri hastanelerde çok iyi donanımlı 240 sağlık personelinin görevlendirildiğini, binlerce askerin de yardıma hazır olduğunu aktardı.