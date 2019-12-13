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  4. 13 Aralık 2019 12:24

Almanya'da patlama: En az 25 yaralı

Almanya'nın Blankenburg şehrinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'da patlama: En az 25 yaralı
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Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55’te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat sonra bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; binadaki herkesin tahliye edildiğini duyurdu.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

DHA

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