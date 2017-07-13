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  4. 13 Temmuz 2017 21:33

Almanya'da PKK ile ilgili ezber bozan gelişme

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik sıcak tavrıyla bilinen Almanya'da mahkeme 47 PKK'lının yargılandığı davada ezber bozan bir karara imza attı.

Almanya'da PKK ile ilgili ezber bozan gelişme
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Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün vurgulandığı da belirtildi.

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, 47 yaşındaki kişiye PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırdı. 

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.

TEHLİKELİ TERÖRİST ÖRGÜT

Açıklamada, söz konusu PKK'lının daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi. Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.

Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi. 
Hükmün temyize açık olduğu kaydedildi.

PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.
 

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