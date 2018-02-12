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  4. 12 Şubat 2018 22:36

Almanya'da PKK yandaşları yine azıttı !

Almanya'da terörist yandaşları cami ve STK'lardan sonra SPD binasını da hedef aldı.

Almanya'da PKK yandaşları yine azıttı !
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Terör destekçileri cami ve STK'lardan sonra SPD binasini hedef aldı. "Ellerinizde kan var", "Heryer Afrin, heryer direniş", "Alman silahlar ve Alman paralar ile, bütün dünyada katliam yapıyorlar" şeklinde sloganlar atıldı.

Terör yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in maskelerini takarak hedef gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" sözleriyle Almanya ve Avrupa'ya çağrıda bulunmuştu.

Hükümetin bu olaya ilişkin nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

Sabah

almanya , spd , yandaş , pkk
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