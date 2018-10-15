Almanya'da rehine krizi ! Silah sesleri yükseldi

Almanya’nın Köln şehrinde Merkez Tren İstasyonunda bulunan eczanede rehine olayının yaşandığı görgü tanıkları ve polis sözcüsü tarafından açıklandı.



Bugün öğle saatlerinde garın içerisinde bulunan hoparlörlerden polisin herkesten tren garını boşaltmalarını istediği, daha sonrada çok sayıda polis ve itfaiye arabalarının garın etrafına geldiği görgü tanıkları tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görgü tanıkları ayrıca silah seslerinin geldiğini ve dumanların yükseldiğini belirtiyor.



Yetkililer saat 13.00 civarında garın içerisinde bulunan eczanede silahlı bir kişinin bulunduğuyla ilgili şikayet aldıklarını belirtiyor.



Köln Merkez Tren İstasyonundaki tüm seferler şuan iptal edilmiş durumda.