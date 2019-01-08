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  4. 08 Ocak 2019 17:47

Almanya'da siber saldırıda bir gözaltı daha

Siyasetçilerin kişisel bilgilerini ifşa eden hacker polis tarafından yakalandı.

Almanya'da siber saldırıda bir gözaltı daha
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Siyasetçilerin kişisel bilgilerini ifşa eden saldırıyı soruşturan polis, 20 yaşındaki bir Alman vatandaşını yakaladı. Şüphelinin suçlamaları kabul ettiği ve itiraflarda bulunduğu bildiriliyor.

Almanya'da çok sayıda siyasetçi ve tanınmış ismin  kişisel bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin bir kişi  gözaltına alındı. 

Federal Kriminal Dairesi'nden (BKA) yapılan yazılı açıklamada, Hessen  eyaletinde yakalanan 20 yaşındaki zanlının, siyasetçi, gazeteci ve tanınmış  isimlerin kişisel bilgilerini ele geçirerek Twitter hesaplarından paylaştığı  bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı ve BKA memurları tarafından dün ifadesi  alınan zanlının suçlamaları kabul ettiği ve olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vererek  itirafta bulunduğu kaydedildi.

Zanlının tutuklamaya sebep bulunamadığı gerekçesiyle serbest  bırakıldığı ancak el konulan bilgisayar ve veri taşıyıcılarının kapsamlı şekilde  incelendiği belirtildi.

Kişisel bilgilerini paylaştığı kişilere husumet beslediği için böyle  bir eylem yaptığını belirten zanlının tek başına hareket ettiği sanılıyor.

Bilgileri kendi çabasıyla internetten öğrenmiş

İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi Sözcüsü Georg Ungefuk, Wiesbaden  kentinde düzenlediği basın toplantısında, zanlının bilişim uzmanı olmadığı ve bu  alanda bir mesleki eğitim almadığını, bilgileri internetten kendi çabalarıyla  öğrendiğini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlerde zanlının öğrenci olduğu ve  ailesinin yanında yaşadığı belirtildi.

Almanya'da 4 gün önce Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı  Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve tanınmış  ismin kişisel bilgilerinin Twitter'dan paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında, kimlik fotokopileri, cep  telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlar gibi kişisel  veriler yer alıyordu.

AA

siber saldırı , gözaltı , siyasetçi
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