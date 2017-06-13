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  4. 13 Haziran 2017 10:34

Almanya'da silahlı saldırı alarmı !

Almanya'nın Münih kentinde bir tren istasyonunda silah sesleri yükseldi.

Almanya'da silahlı saldırı alarmı !
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Almanya'nın Münih kentindeki Unterföhring tren istasyonu silahlı çatışma sebebiyle tahliye edildi. Silahlı çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Alman polisindne gelen son bilgilere göre silahlı çatışma bir terör eylemi değil. 

Polis halk için bir tehlikenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Almanya'yı bir anda alarm durumuna geçiren silahlı çatışmada olay yerinde helikopter ve çok sayoda ambulans gönderildi. Tren istasyonu çevresi güvenlik çemberi altına alındı.

Herhangibir can kaybının yaşanmadığı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. 

almanya , silahlı saldırı