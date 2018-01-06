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  4. 06 Ocak 2018 17:12

Almanya'da skandal ! Türkiye'ye şart koştular...

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, şartlar yerine getirilmezse Türkiye'ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etti.

Almanya'da skandal ! Türkiye'ye şart koştular...
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel cezaevinde kaldığı sürece Türkiye'ye silah ihracatına onay vermeyeceklerini ifade etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta Türkiye'ye Almanya'dan silah ihracatına ilişkin soruları yanıtladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre Gabriel, Türkiye'nin NATO'da ve DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelede ortak olmasına rağmen,"Alman Federal Hükümeti'nin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini" söyledi.

 
Gabriel "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durum böyle kalacak" dedi. Gabriel, Türkiye'deki Alman tutukluların durumunun yanı sıra, 'genel olarak Türkiye'deki gelişmelerin' de Almanya için önemli olduğunu vurguladı.

Deniz Yücel, geçen yıl şubat ayında 'terör propagandası yapmak' ve 'kin ve düşmanlığı tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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