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  4. 30 Temmuz 2017 10:01

Almanya'da teröristi bir Türk yakalattı

Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette 1 kişiyi öldürüp 5 kişiyi de yaralayan saldırganı, Ömer Ünlü adlı bir Türk ve çevredekiler etkisiz hale getirdi.

Almanya'da teröristi bir Türk yakalattı
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Filistin asıllı, Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu Ahmad A. önceki akşam, haftasonu için alışveriş yapan insanlara saldırarak Hamburg'u kana buladı. Elinde 20 cm uzunluğundaki bir bıçakla tekbir getirip insanları rastgele bıçaklayan saldırganı bir Türk, çevredeki birkaç duyarlı kişiyle birlikte etkisiz hale getirdi. Ömer Ünlü adlı 35 yaşındaki Türk, saldırganın daha fazla kan akıtmasının önüne geçti. Ünlü ve diğerleri, yol üstündeki bir cafeden aldıkları sandalye ve sopalarla saldırganın önünü kesti. Saldırgan, bıçağı sallayarak üzerlerine yürüdü. Ancak Ömer ve diğer kişiler sandalyelerle saldırganı yere yatırmayı başardı.

'İSLAMCI' AMA 'CİHATÇI' DEĞİL

Hamburg polisi eylemcinin Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu olduğunu açıkladı. Filistin kökenli saldırganın, radikalleşme eğilimi yüzünden polisin takip listesinde olduğu, uyuşturucu kullandığı ve psikolojisinin zayıf olduğu kaydedildi. Tek başına hareket ettiği sanılan saldırgan hakkında sınırdışı kararı bulunduğu, ancak sınırdışı edilemediği açıklandı.

Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, saldırganın İslamcı olarak kayıtlara geçildiğini ancak "cihatçı" olarak sınıflandırılmadığını bildirdi. Şu ana kadar zanlının bir terör ağı ile bağlantısı olduğu yönünde bir ipucu bulunmadığını kaydeden Grote, "Şimdilik ruhsal dengesi yerinde olmayan ve suçu tek başına işleyen bir zanlıdan yola çıkıyoruz" dedi.

'BUNLAR İSLAM DÜŞMANI'

Hürriyet'e konuşan Hamburg kahramanı Ömer Ünlü, saldırganı etkisiz hale getirdiği dakikaları şöyle anlattı: "Benim süpermarketteki saldırıdan haberim yoktu ve arabayla eve gidiyordum. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Arabaya arkadan bir bisikletin çarptığını zannettim. Ancak dikiz aynasından bakınca, bir saldırganın bisikletli bir kızı bıçakladığını gördüm. Hemen arabadan indim ve saldırganın peşine düştüm. Benim gibi saldırganı yakalamaya çalışan başka insanlar da vardı. Sandalyeler ve sopalarla saldırganı sıkıştırdık. Çok geçmeden polis olay yerine geldi. Bizler üzerinden kalkarak saldırganı polise teslim ettik.

Bir kadını bıçakladı, korkunç bir şeydi. Hemen yardıma koşmak gerekiyordu. Ayrıca saldırgan 'Allahu Ekber' diye bağırıyordu. Bunlar İslam düşmanı. İslamı zayıf düşürüyorlar. Allah'ın adını anarak hiç acımadan masum insanları bıçaklıyorlar. Bu nasıl olur? Çok öfkelendim ve hemen inip peşinden koştum. Asıl bu durumda biz Müslümanlara daha çok görev düşüyor."

Hürriyet

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