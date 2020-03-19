Almanya'da Türk siyasetçi koronavirüse yakalandı

Ölümcül corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken, Avrupa'da bilanço artıyor.

Almanya'da corona virüs vakaları 2 bin 801 artarak 10 bin 999'a yükseldi. Çin'den ise, ilk kez ülke içi kaynaklı Covid-19 tespit edilemediği bilgisi geldi; 34 yeni vakanın tümü "ithal". ABD'de ölü sayısı artarken, Rusya, Kosta Rika ve Meksika'dan ilk ölüm haberleri geldi.

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Cem Özdemir'in koronaya yakalandığı öğrenildi.

'Bende korona oldum'

Cem Özdemir twitter hesabından 'koronaya' yakalandığını duyurdu. 'Ben de virüse yakalandım' diyen Cem Özdemir, durumunun iyi olduğunu evde karantinada bulunduğunu söyledi.