SON DAKİKA
BAKAN FAHRETTİN KOCA: BUGÜNE KADAR 10 BİN KİŞİYE TEST YAPILDI!
BAKANLIK AÇIKLADI! İŞTE KEPENK KAPATAN İŞYERİ SAYISI
AVM'LER AÇIK AMA... İŞTE KEPENK İNDİREN DEV MAĞAZALAR!
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 19 Mart 2020 13:57

Almanya'da Türk siyasetçi koronavirüse yakalandı

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya'da Türk siyasetçi koronavirüse yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ölümcül corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken, Avrupa'da bilanço artıyor.

 Almanya'da corona virüs vakaları 2 bin 801 artarak 10 bin 999'a yükseldi. Çin'den ise, ilk kez ülke içi kaynaklı Covid-19 tespit edilemediği bilgisi geldi; 34 yeni vakanın tümü "ithal". ABD'de ölü sayısı artarken, Rusya, Kosta Rika ve Meksika'dan ilk ölüm haberleri geldi.

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Cem Özdemir'in koronaya yakalandığı öğrenildi. 

'Bende korona oldum'

Cem Özdemir twitter hesabından 'koronaya' yakalandığını duyurdu. 'Ben de virüse yakalandım' diyen Cem Özdemir, durumunun iyi olduğunu evde karantinada bulunduğunu söyledi. 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
almanya , cem özdemir , corona , korona , covid , kovid
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM