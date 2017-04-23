Almanya'da Türkler hedef gösteriliyor !

Türkiye'deki anayasa değişikliğine Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 63'lük desteği sonrası Almanya'daki Türkler hedefe konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek üzerinden Türklerin ülkeden geri gönderilmemesinin büyük bir hata olduğununu gündeme getiren Batı basını, Diyanet'e bağlı imamların da sınır dışı edilmesini istedi.

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumundan 'Evet' çıkması Avrupa ülkelerini telaşa düşürdü. Halkın sisteme olan desteğine tepki gösteren Avrupa ülkeleri AGİT'in hazırladığı ön raporuna sarılırken, Avrupa ve Amerikan basını da Avrupa'da yaşayan Türk seçmenlerin 'Evet' oyu vermesini eleştirdi. Almanya'da yaşayan Türklerin yüzde 63'nün referandumda 'Evet' vermesine tepki gösteren Batı basını Almanya'daki seçmenleri hedef aldı.



Çifte vatandaşlık sorun



New York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda Almanya’da yaşayan Türklerin referandumda yüzde 63 ‘Evet’ vermesini gündeme taşıyor. Jocher Bitter imzalı yazıda Türk seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinden dolayı çifte vatandaşlığın gündeme getirmesi isteniyor. Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğini eleştiren Jochen Bitter, yazısında Erdoğan’ın Almanya’daki Türklerin sayesinde kazandığını belirtiyor. Bitter, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’nın Nazi dönemine ait uygulamaları andıran politikalarını eleştirmesine gönderme yaparak Almanya’da yaşayan Türklerin de bu duruma destek verdiğini söylüyor.



'Erdoğan, Almanya'daki Türkler arasından güvenilir bir desteğe sahip'



Almanya’da oy kullanabilecek 1,5 milyon Türk vatandaşının olduğunu ve sandık başına giden Türklerin yüzde 63’ünün ‘Evet’ dediğini hatırlatan Bitter, Türklerin Erdoğan’ı ‘modern bir sultan’ yaptığını savunuyor. Almanya’daki sonucun Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türkler arasında güvenilir bir desteğe sahip olduğunu kanıtladığını söyleyen Bitter, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye genelindeki oy oranından fazlasını Almanya’da aldığına dikkati çekiyor.



Almanya’nın uzun zamandır Türk vatandaşlarının entegrasyonu sorunu ile mücadele ettiğini belirten Bitter, 2015 sonrası dönemde bir de 1 milyonu aşan göçmen sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Almanya’nın bu iki soruna da çözüm bulmakta zorlanacağına inandığını belirten Bitter, Almanya’da 3,5 milyon Türkün yaşamasının büyük bir sorun olduğunu savunuyor.



'Türkler bizim için sorun olacak'



Bitter, Erdoğan’ın Almanya’dan bu kadar büyük destek almasının nedenini Almanya’nın Türkleri entegrasyona tabi tutmakta başarısız olmasına bağlıyor. Türklerin 1961-73 arası dönemde çalışmak için Almanya’ya geldiğini ve bir daha dönmediğini belirten Bitter bunun Almanya için bir hata olduğunu söylüyor. Almanya’daki solun başta Türkler olmak üzere yabancıları değerli gösterdiğini ve Türkiye’den gelen göçmenlerin yetersiz eğitimlerinin ve Alman dilini öğrenememelerinin büyük sorunlar oluşturduğunu savunan Bitter, Almanya’da yaşayan üçüncü nesil Türklerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü bir destek verdiğini belirtiyor. Bitter, Almanya'nın Türkleri asimile/entegrasyona tabi tutmada başarısız olduğunu ve buradaki Türklerin kendilerini halen Türk olarak gördüğünü söyleyerek ırkçılığa vuruyor.



Diyanet imamları sınır dışı edilsin



Bitter, yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Almanya’daki faaliyetlerini de hedef alıyor. DİTİP’in Almanya’ya gönderdiği imamların faaliyetlerini ve etkilerinin izlenmesi gerektiğini söyleyen Biter, imamların sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyor.



Kalın'dan yazıya tepki



Bitter’in yazısına sosyal medya hesabı Twitter’dan tepki gösteren Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazının “Türkiye'de bizim istemediğimiz kişiye oy verirsen, Almanya'da iyi ve makbul vatandaş olamazsın” mesajının verildiğini söyledi.