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  4. 05 Kasım 2019 18:32

Almanya'da Türkyie ile ilgili büyük skandal ! Anıt diktiler...

ABD Temsilciler Meclisi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarıyı kabul ederken, skandal bir hamle de Almanya'dan geldi.

Almanya'da Türkyie ile ilgili büyük skandal ! Anıt diktiler...
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Almanya’daki Süryaniler, 1915 yılında Osmanlı sınırları içinde yaşayan Süryanilere ‘soykırım’ yapıldığı iddiasıyla Giessen kenti yakınlarındaki Pohlheim’da bir anıt dikti.

Belediye meclisi, Chirtus Kilisesi'nin bulunduğu Wetzenborn-Steinberg'deki yeşillik alana dikilen anıt için 2017’de oybirliğiyle karar almıştı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen törene yaklaşık 200 kişi katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Udo Schöffmann, “Bugün çok önemli bir gün. Böylesi olayların bir daha tekrarlanmaması için bu anıtı dikiyoruz. O dönemde hayatını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Herkesi uzlaşmaya çağırıyoruz” dedi.

Sözcü

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