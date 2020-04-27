Almanya’da vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Corona virüsü salgınına en hızlı müdahale eden Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya’da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Salgınla mücadelede öne çıkan Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 1018 artarak 155 bin 193’e çıktığını duyurdu.

Almanya’da önceki gün açıklanan vaka sayısı 1737 artmıştı.

Bugün açıklanan verilerde son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da 11 artarak 5750’ye çıktığı belirtildi.

