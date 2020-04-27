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  4. 27 Nisan 2020 07:27

Almanya’da vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 1018 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Güncel verilerle birlikte corona virüsündeki günlük vaka sayısının 4 gündür düşüş içerisinde olduğu görülüyor.

Almanya’da vaka sayısı düşmeye devam ediyor
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Corona virüsü salgınına en hızlı müdahale eden Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya’da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Salgınla mücadelede öne çıkan Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 1018 artarak 155 bin 193’e çıktığını duyurdu.

Almanya’da önceki gün açıklanan vaka sayısı 1737 artmıştı.

Bugün açıklanan verilerde son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da 11 artarak 5750’ye çıktığı belirtildi.
 

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