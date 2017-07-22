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  4. 22 Temmuz 2017 17:08

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara-Berlin hattında süren gerilimle ilgili olarak Almanya'daki Türk vatandaşlarına sesslendi.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi
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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in mesajı Bild gazetesinde yayımlandı. 

Hem Türkçe hem de Almanca yayımlanan mektupta Gabriel, Almanya'daki Türklere "Sevgili hemşerilerim" diye hitap etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Almanlar ve Türkler arasındaki dostluğu "büyük bir hazine" olarak değerlendirdi.

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye karşı yeni bir politika benimsemek durumunda kaldıklarını ifade eden Gabriel, "Biz her zaman Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olduk, çünkü Almanya ve Türkiye arasındaki iyi bir ilişkinin sizler için önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Gabriel ancak Alman vatandaşlarının tutuklanmasına karşı kayıtsız kalamayacaklarını da belirtti. 

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Vatandaşlarımızı korumak zorundayız" dedi. 

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Almanya'nın tepkisinin Türkiye'deki insanları ve Almanya'daki Türk kökenli vatandaşları hedef almadığını da iletti.

 

Sigmar Gabriel
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