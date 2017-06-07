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  4. 07 Haziran 2017 23:42

Almanya'daki cami saldırısını o örgüt üstlendi

Almanya'da bir camiye yapılan saldırıyı PKK örgütü üstlendi.

Almanya'daki cami saldırısını o örgüt üstlendi
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Almanya'nın  Baden Württemberg kentinde, Eyüp Sultan Camii'ne yapılan saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Almanya'nın Baden Württemberg kentindeki Weil am Rhein bölgesinde bulunan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'ne 28 Nisan tarihinde saldırı düzenlenmişti.  Terör örgütü PKK, yapılan saldırıyı üstlendiğini açıkladı. 

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu saldırıya ilişkin, "Hangi dine, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun Almanya'da yaşayan Türk toplumunun güvenliği Alman makamlarına emanettir. Alman makamları, PKK militanlarına adeta tüm şehirlerde propaganda faaliyetlerini sürdürmesine, devamlı taşkınlık yapmasına ve pervasızca zarar vermesine göz yummamalıdır. Eyüp Sultan Camii’ne yapılan bu çirkin saldırı ve faillerin yakalanamaması bunun bir kanıtıdır" dedi.

İHA

almanya , cami , örgüt , pkk