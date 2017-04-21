Almanya'daki patlamadan borsa oyunu çıktı !

Şampiyonlar Ligi çeyrek final randevusundan önce Alman takımının otobüsü yanında patlayan bombayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Savcılık, Alman ve Rus vatandaşı olan şüphelinin saldırıyla borsada büyük miktarda kar elde etmeyi planladığını açıkladı.

Almanya'da, Borussia Dortmund-Monaco arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde meydana gelen patlamanın detayları ortaya çıkıyor.

Alman Federal Başsavcılığı, 28 yaşındaki Alman ve Rus vatandaşı Sergej W.'nin 'GSG 9' adlı özel tim tarafından Tübingen kentinde gözaltına alındığını duyurdu. Sergej W. 'cinayete teşebbüs, bombalı saldırı yapma ve adam yaralama' ile suçlanıyor.

Savcılığın yazılı açıklamasına göre, Sergej W. olay günü Alman ekibinin de kamp yaptığı L'Arrivee otelinden Borussia Dortmund kulübünün hisse senetlerini satın aldı. Açıklamada, hisse senetlerini 3 Nisan'da kredi olarak çektiği parayla satın alan Sergej W.'nin Dortmund kulübünün hisselerini düşürerek çok miktarda kar etmeyi amaçladığı bildirildi.

Şüpheli, söz konusu otele 9 Nisan'da yerleşmiş ve 13 Nisan'a kadar saldırının gerçekleştiği yere bakan bir oda için rezervasyon yaptırmış.

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlama sırasında İspanyol oyuncu Marc Bartra yaralanmıştı.