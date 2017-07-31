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  4. 31 Temmuz 2017 15:03

Almanya'daki saldırının sırrı çözüldü

Almanya'nın Konstanz kentinde bir diskoya düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı.

Almanya'daki saldırının sırrı çözüldü
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Almanya’nın güneyinde Konstanz kentinde Pazar sabahı ‘Grey’ isimli diskoya yapılan saldırının terör saldırısı olmadığı kesinleşti. Polis ve savcılık saldırının nedeninin; saldırganın eniştesi olan kulübün işletmecisi ile arasındaki ailevi problemlerden kaynaklandığını duyurdu.

Saldırıda kapıda görevli Ramazan ismindeki Türk çalışan ile saldırgan hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Konstanz Savcısı Johannes-Georg Roth basın açıklamasında saldırganın Irak vatandaşı olduğunu; Almanya’ya 1991 yılında 8 yaşında mülteci olarak geldiğini açıkladı.
Eyalet İçişleri Bakanlık Müşteşarı Martin Jaeger saldırının dini motifli bir saldırı olmadığını söyledi. 

Saldırganın, 15-20 mermi kullanan M-16 model Amerikan silahlı kuvvetlerinin kullandığı makineli tüfeği saldırganın nereden bulduğu henüz bilinmiyor.

Irak’lı 34 yaşındaki saldırganın önceden uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olduğu ortaya belirtildi. Saldırganıın diskoya gelip kapıdaki görevli ile tartıştığı, sonra evine gidip makineli tüfeği alarak kapıdaki görevliyi öldürdüğü belirtildi.

DHA

almanya , disko , gece kulübü
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