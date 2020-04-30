Almanya'dan Diyanet kararı: ''Erdoğan'a bağlı'' diyerek iptal ettiler

Almanya'da yaklaşık 300 bin Türk'ün yaşadığı Hessen Eyaleti, ilk öğretimdeki 3 bin 300 Türk çocuğu ile yüksek öğretimdeki Müslüman öğrencilere verilen İslam Din Dersleri'ni Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) elinden aldı.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Gülen'in haberine göre; Eyalet Kültür Bakanı Prof. Dr. R. Alexander Lorz başkanlığında, İslam din bilimcisi Prof. Dr. Mathias Rohe, Türkolog Dr. Günter Seufert ve anayasa hukukçusu Prof. Dr. Josef Isensee'nin katılımıyla yapılan inceleme sonucunda, “Tek yanlı“ karar açıklandı. Bu kararın, kısa sürede tüm Almanya’ya yayılması ve yüzbinlerce Türk’ü etkilemesi bekleniyor.

“TÜRK HÜKÜMETİNE BAĞLI”

Açıklamada, “2012 yılında DİTİB- Hessen teşkilatı ile başlatılan, din derslerinin verilmesini uygulamasının sona erdirildiğini. Artık DİTİB'le çalışılmayacağını, bunun da tek yanlı bir eyalet hükümeti kararı olduğu“ denilirken, gerekçe olarak, “Türk hükümetinden temel olarak bağımsız hareket etmediği yönündeki“ şüpheler gösterildi.

DİTİB'in yeni Hessen yönetiminin, önceki yıllarda sorumsuzca yaptığı tüzük değişikliğinin Eyalet Hükümeti‘nin bu yöndeki karar almasında etkili olduğu belirtiliyor. Hessen DİTİB, daha önce çeşitli cemaatlerle anlaşıp din dersi yetkisi almıştı. Ancak 2015'ten sonraki DİTİB yönetimi, gereksiz ve aşırı değişiklik hırslarıyla bu sonucu hazırlamış oldu.

“KISA VADEDE DÜZELEMEZLER”

Eyalet Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında, yenilenen bilirkişi raporuna göre, DİTİB'in gerekli kriterleri yerine getiremediğinin görüldüğü, bu durumun kısa vadede değişmesinin mümkün olmadığı, özellikle Türkiye'den bağımsız olmadığının saptandığı belirtildi.

Önceki gün basın toplantısı yapan Bakan Lorz, “Bilirkişi Isensee'nin raporuna göre, DİTİB'in üzerinde Türk hükümetinin yoğun, rahatlıkla görülebilen etkisi var ve bağımsızlığı çok az” dedi.

“DİTİB, DİYANETE; O DA ERDOĞAN'A BAĞLI”

Bilirkişi Isensee ise, yapılan geniş çaplı incelemede DİTİB'in din dersi için kriterleri yerine getiremediğini belirtti.

Isensee, “DİTİB, Türkiye'deki Diyanet'ten gelen talimatları uygulayan son bağlantı noktasıdır. Diyanet de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı. Böylece, bağımsız bir kurum olarak hareket edebilmesi için asgari bir yeterliliğe dahi sahip değiller. Tüzüklerinde ve yönetmeliklerinde son yıllarda yaptıkları çeşitli değişikler, bu bağlılığı ortadan kaldırmıyor. DİTİB'in devlet bağımlılığı çok fazla“ diye konuştu.

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

DİTİB'in bu karara yasal olarak itiraz hakkı bulunuyor. Buna göre DİTİB, 2021/2022 öğretim yılından itibaren ders veremeyecek. Eyalette 56 ilkokulda, 12 ayrı orta ve liselerde verilen din dersleri ise “İslam dersi“ adı altında, Almanya'nın yetiştirdiği öğretmenler tarafından verilecek. Ahmediye Cemaati ise ders vermeye devam edecek.

Ayrıca, öğrenciler gelecek yıldan itibaren seçmeli ‘İslam dersi’ne girebilecek ancak çoğunlukla Almanya'nın yetiştirdiği din dersi öğretmenleri ders verecek. Böylece, Almanya istediği gibi “Alman İslamını“ yerleştirmiş olacak.