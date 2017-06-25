Almanya’dan Erdoğan’ın korumalarına veto



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara yaptığı müdahalenin yankıları sürüyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Washington’da protestoculara müdahale eden korumaların 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi için Almanya’ya gelmesi istenmiyor.

Gazete Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya’ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdi.

Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack daha önce DW Türkçe’ye açıklamasında, “Washington’daki gibi Türk Cumhurbaşkanı’nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg’da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek” demişti.