Almanya'dan flaş Peşmerge kararı
Almanya'dan flaş Peşmerge kararı
Türkiye'nin mavi çizgisi böyle görüntülendi
Türkiye'nin mavi çizgisi böyle görüntülendi
Çin'i korku sardı... Sınırda kamplar kuruyor !
Çin'i korku sardı... Sınırda kamplar kuruyor !
Bankacıya kötü tüketiciye iyi haber !
Bankacıya kötü tüketiciye iyi haber !
İsrail durmuyor ! Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit
İsrail durmuyor ! Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit
İngiltere'nin Ankara büyükelçisinden komplo mesajlı veda videosu !
İngiltere'nin Ankara büyükelçisinden komplo mesajlı veda videosu !
Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Milyonlarca Ankaralıya müjde ! Gökçek'in fahiş zammı geri alındı 1
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
Bitcoin'den sonra şimdi de gözler Litecoin'e çevrildi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 12 Aralık 2017 22:01

Almanya'dan flaş Peşmerge kararı

Almanya Parlamentosu, Peşmerge Güçleri'ne askeri eğitim süresini uzattı.

Almanya'dan flaş Peşmerge kararı
A+ A-

Federal Alman Parlamentosu, Peşmerge Güçleri’ne askeri eğitim süresini uzattı.

Federal Alman Parlamentosu’nda bugün düzenlenen oturumda, Alman askerî danışmanların IKBY'deki varlığı ve süresi tartışıldı.

Edinilen bilgiye göre, parlamentodaki 436 üye, Almanya’nın Peşmerge Güçleri ve Irak askerine, askeri eğitimin süresinin uzatılmasını onayladı.

Rudaw'ın haberine göre parlamentoda ayrıca, 196 üye aleyhte oy kullanırken, 37 üye çekimser kaldı.

ÖDENEK AYRILDI

Almanya’nın, IKBY Bölgesi ve Irak’taki askeri eğitimlerinin uzatılmasının DEAŞ'la savaşta koalisyon güçlerinin girişimleri sonucu olduğu kaydedildi.

Federal Alman Parlamentosu’nda, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna eğitim kapsamında 6.9 milyon Euro ödenek ayrıldı.

IKBY'de bulunan 150 Alman askeri danışmanı şimdiye kadar 5 bin peşmergeye eğitim verdi.

Almanya ayrıca, DEAŞ'la mücadele kapsamında IKBY'ye, aralarında Milan roketlerinin de bulunduğu 95 milyon dolar değerinde 2 bin ton silah ve patlayıcı yardımında bulundu.

peşmerge , askeri eğitim , alman parlamentosu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM