Almanya'dan flaş Peşmerge kararı

Federal Alman Parlamentosu, Peşmerge Güçleri’ne askeri eğitim süresini uzattı.



Federal Alman Parlamentosu’nda bugün düzenlenen oturumda, Alman askerî danışmanların IKBY'deki varlığı ve süresi tartışıldı.

Edinilen bilgiye göre, parlamentodaki 436 üye, Almanya’nın Peşmerge Güçleri ve Irak askerine, askeri eğitimin süresinin uzatılmasını onayladı.

Rudaw'ın haberine göre parlamentoda ayrıca, 196 üye aleyhte oy kullanırken, 37 üye çekimser kaldı.

ÖDENEK AYRILDI

Almanya’nın, IKBY Bölgesi ve Irak’taki askeri eğitimlerinin uzatılmasının DEAŞ'la savaşta koalisyon güçlerinin girişimleri sonucu olduğu kaydedildi.

Federal Alman Parlamentosu’nda, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna eğitim kapsamında 6.9 milyon Euro ödenek ayrıldı.

IKBY'de bulunan 150 Alman askeri danışmanı şimdiye kadar 5 bin peşmergeye eğitim verdi.

Almanya ayrıca, DEAŞ'la mücadele kapsamında IKBY'ye, aralarında Milan roketlerinin de bulunduğu 95 milyon dolar değerinde 2 bin ton silah ve patlayıcı yardımında bulundu.