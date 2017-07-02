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  4. 02 Temmuz 2017 17:15

Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Müdahale edeceğiz

G-20 zirvesinin yapılacağı Almanya'da PKK yanlısı prostetolara müdahale edeceği açıklandı.

Almanya'dan flaş PKK açıklaması: Müdahale edeceğiz
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Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, G20 zirvesinde PKK'ya destek verecek eylemlere müdahale edileceğini söyledi.

Bild Am Sonntag gazetesine açıklama yapan De Maiziere, G20 protestolarına Almanya'dan ve diğer ülkelerden yaklaşık 8 binin üzerinde "aşırılık yanlısı"nın katılmasını beklediklerini söyledi.

Alman Bakan, "Eylemlerin başlamadan bastırılması" gerektiğine dikkat çekti ve şiddete başvuran eylemcilere "sert müdahale" edileceğini belirtti.

G20 kapsamında Hamburg'a gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşı protesto eylemi düzenlenmesine izin verildiğini söyleyen Bakan, terör örgütü PKK'ya destek verecek eylemler yapılması durumunda ise yetkililerin müdahale edeceğini vurguladı.

G20 zirvesi, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek.

almanya , eylem , terör , pkk