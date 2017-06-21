Almanya'dan flaş Türkiye kararı

İncirlikte'ki Alman askerlerinin üsten çekilmesini öngören teklif Alman Federal Meclisi’nden geçti. Alman hükümeti, iki hafta önce İncirlik'ten çekilmek yönünde karar almasına ve bu kararın bağlayıcı olmasına rağmen, Alman Meclisi'nde de 'sembolik' bir oylama yapılması kararlaştırılmıştı.

İncirlik'te konuşlu Alman askerlerinin çekilmesi bugün Alman Federal Meclisi'nde görüşüldü. Alman meclisinde (Bundestag) düzenlenen oylama sonucunda askerlerin İncirlik'ten çekilmesi yönünde karar çıktı. Tüm parti grupları askerlerin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e taşınması yönünde görüş bildirmişti.

Alman hükümeti, 7 Haziran'da yapılan kabine toplantısında İncirlik'ten çekilme kararı almıştı. Hükümetin 7 Haziran'da aldığı kararın bağlayıcı olduğu bilinirken, Alman ordusunun 'bir parlamento' ordusu olması sebebiyle mecliste de bir oylamanın yapılacağı açıklanmıştı.

"ÜRDÜN MÜKEMMEL BİR TERCİH"

Koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, meclis oturumu öncesi güvenlik komisyonunda yaptığı açıklamada Alman askerlerinin İncirlik'ten sonra taşınacağı Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nün de hem konumu hem de Ürdün hükümetiyle var olan sağlıklı iletişim nedeniyle "mükemmel bir tercih" olduğunu ifade etmişti.

Arnold, Ürdün'deki hava üssünde hâlihazırda farklı ülkelerden pek çok NATO askerinin bulunduğu ve Alman askerlerinin geçici olarak Belçika ve Hollandalı askerlerin koğuşlarında barınabileceğini söyledi. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin savunma politikaları uzmanı Rainer Arnold, "ancak sonrasında buraya gerekli yatırımlar için kaynak aktarılmasının şart olduğunu" vurguladı.