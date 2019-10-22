Almanya'dan güvenli bölge çıkışı: Rahatsız oldular

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın yankıları uluslararası gündemden düşmüyor.

Harekâtı eleştiren ülkeler arasında yer alan Almanya’dan geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir çıkış gelmişti. Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer Suriye’nin kuzeyi için uluslararası bir güvenli bölge planı önerdi.

Kramp-Karrenbauer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da dile getirileceğini söylediği planın Başbakan Merkel tarafından da onaylandığını belirtti.

‘SORULAR ALIYORUZ’

Bu gelişmelerin ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Savunma Bakanı’nın Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasını önermesinin bazı müttefik ülkelerde rahatsızlık yarattığını belirtti. Maas, “CDU başkanının önerisinden sonra, dünden beri müttefik ülkelerden bazı sorular alıyoruz, ayrıca yakın olduğumuz ülkelerde rahatsızlık da var” dedi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, söz konusu öneride IŞİD ile mücadelenin devam etmesinin amaçlandığı ve güvenli bölgede Türkiye ve Rusya’nın rol oynaması gerektiği belirtilmişti.