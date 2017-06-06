Bir acı haber de İzmir'den ! 1 asker şehit
Bir acı haber de İzmir'den ! 1 asker şehit
ABD YPG'ye neler vermiş neler !
ABD YPG'ye neler vermiş neler !
Ünlü işadamı hayatını kaybetti !
Ünlü işadamı hayatını kaybetti !
Beşiktaş Anadolu Efes'i dağıttı !
Beşiktaş Anadolu Efes'i dağıttı !
Erdoğan'dan telefon trafiği ! Çözüm arıyor
Erdoğan'dan telefon trafiği ! Çözüm arıyor
Gizli plan ortaya çıktı ! İsrail atom bombasıyla...
Gizli plan ortaya çıktı ! İsrail atom bombasıyla...
Büyük şok ! O avukatlara FETÖ gözaltısı
Büyük şok ! O avukatlara FETÖ gözaltısı
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 06 Haziran 2017 23:38

Almanya'dan iade açıklaması !

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin darbecileri iade talebine olumsuz yanıt vereceklerini açıkladı.

Almanya'dan iade açıklaması !
A+ A-

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye bizden, darbe girişimi sonrası bize sığınma başvurusunda bulunanları iade etmemizi istiyor. Bunu yapamayız" dedi.

Gabriel, Türkiye ile Almanya ilişkilerinde normalleşme sürecinin hızlı olmayacağını da belirterek, "Kimse illüzyona kapılmasın. Bugünden yarına düzelme olmaz. Bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada, Türk-Alman ilişkilerinin çok zorlu dönemden geçtiğini vurgulayarak, İncirlik  meselesinin bu zorlu dönemde sadece küçük bir yer tuttuğunu ifade etti.

Türkiye ile Almanya'daki hukuk devleti anlayışlarının farklı olduğunu  belirten Gabriel, şunları kaydetti:

''Türkiye bizden, başarısız darbe girişimi sonrası bize sığınma  başvurusunda bulunanları iade etmemizi istiyor. Bunu yapamayız. Burada aramızda  çok derin görüş ayrılıkları var. Biz oradan (İncirlikten) düzgün ayrılacağız ama  sorunlar duruyor. Kimse illüzyona kapılmasın. Bugünden yarına düzelme olmaz. Bir  şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor."

Gabriel, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili olarak da ''Türkiye’yi  NATO’da köşeye sıkıştırmayı ve yönünü Rusya’ya çevirmesini istemiyoruz. Askeri  yönetim döneminde de Türkiye’yi NATO’dan atmadık. Yunanistan’ı da askeri dikta  döneminde atmadık. Türkiye’nin yüzünü Doğu’ya çevirmesi ve birlik partnerimizi  kaybetmek bizim çıkarımıza olamaz” diye konuştu.

almanya , türkiye , sığınma , iade , darbeci