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  4. 13 Ocak 2018 10:03

Almanya'dan İsrail'e yerleşim tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa etmesine tepki gösterdi.

Almanya'dan İsrail'e yerleşim tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa etme kararından endişeli olduklarını duyurdu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki  Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etme sürecinden endişe duyduklarını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle 1967 sınırından uzak  yerleşim yerlerinde yeni konutların yüksek oranda olması ve Filistin'deki özel  arazilere illegal bir şekilde dış karakol noktaları oluşturarak bunu  meşrulaştırma çabalarının endişe verici olduğu vurgulandı.

Ortadoğu barış sürecinin geleceğiyle ilgili meşru soruların olduğu bir  ortamda, her iki tarafa özel sükunet çağrısında bulundukları belirtilen  açıklamada, tek taraflı doğrular ortaya koyanların gelecekteki müzakereleri daha  da zorlaştıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sadece müzakere edilen iki devletli bir çözümün her iki  tarafın meşru taleplerini karşılayarak işgali ve karşılıklı talepleri sona  erdirerek kalıcı barışı sağlayabileceği ifade edildi.

almanya , ek konut , israil
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