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  4. 03 Haziran 2017 09:09

Almanya'dan şaşırtan karar ! ABD'yi seçti

Almanya batı bölgelerinin doğalgaz ihtiyacını karşılamak için ABD'yi seçti.

Almanya'dan şaşırtan karar ! ABD'yi seçti
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Almanya, batı bölgelerinin doğalgaz ihtiyacını ABD’den sıvı gazı ithal ederek karşılama niyetinde. Oysa Rus gazını taşıyan Kuzey Akım’a bağlanmak çok daha ucuz olurdu

Almanya, tükettiği gazın yaklaşık üçte birini Hollanda'dan alıyor. Ama Hollanda'da gaz rezervleri tükenmek üzere. Gaz üretiminden kaynaklanan 2012'deki deprem ve takip eden protestolardan sonra Hollanda hükümeti 2030'da ihracata son verme kararını verdi.

Hollanda'dan gaz sevkiyatına son verilmesi Almanya'nın batısında ve kuzeyindeki yaklaşık 5 milyon haneyi etkileyecek. Bölgeye gaz temininden sorumlu Thyssengas şirketi, yeni kaynak olarak daha önce Gazprom'u değerlendiriyordu. Kuzey Akım doğalgaz boru hattına bağlanmak için toplam maliyeti 300 milyon euro olan 100 kilometrelik hattı inşa etmek yeterliydi.

Ama geçen yıl Thyssengas'ı Fransız Électricité de France (EDF) ve Hollanda'nın DIF şirketleri olunca yaklaşımlar değişti.

Şimdi seçim ABD ve Körfez ülkelerinden sıvı gazı ithalatından yana yapıldı. Gazın Belçika'daki terminalden Hollanda üzerinden Almanya'ya ulaştırılması planlanıyor.

Bunun için toplam maliyeti 600 milyon euro olan yaklaşık 220 kilometrelik hatta ihtiyaç var. Yani Kuzey Akım'a göre 2 kat uzun ve pahalı.

Çevrecilerin ve yerel sakinlerin protestolarına rağmen Zeelink doğalgaz boru hattının 2021 yılında açılması planlanıyor.

Sputnik

rusya , almanya , tercih , abd