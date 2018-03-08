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  4. 08 Mart 2018 20:57

Almanya'dan şaşırtan PKK hamlesi !

Almanya'da terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen iki şirkete baskın düzenlendi.

Almanya'dan şaşırtan PKK hamlesi !
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Almanya'da terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen iki  şirkete bu sabahbaskın düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Neuss kentindeki şirketlere  yönelik düzenlenen baskın sonucu, şirketlerin terör örgütüne yardım ettiğine dair  önemli delillerin olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mezopotamya Yayıncılık ve  Dağıtım ile MIR Multimedya şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticisinin evine  de baskın düzenlenerek şirketler hakkında bilgi ve belge toplandı.

Açıklamada, polis ve mali suçlar ekiplerince düzenlenen baskınlar  sonucu söz konusu şirketlerde Almanya'da yasaklı olan terör örgütünü destekleyen  ve şirketlerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu gösteren önemli deliller  bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı  açıklamada, şunları kaydetti:

"Hukuk devletimiz, tüm aşırı uçlar karşısında bir savunma  demokrasisidir. Anayasamız ülkede terör örgütleri lehine faaliyet gösterilmesine  ve bu örgütlere destek verilmesine izin vermiyor. Bugünkü aramalar daha önce  alınan yasak kararına dayanıyor. Hukuk devleti düşmanlarına karşı bu şekilde  mücadele ediyor."

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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