Almanya'dan şaşırtan PKK kararları !

Almanya'da “Siyar” kod adlı PKK'lı teröriste 2 yıl 9 ay hapis cezası verildiği bildirildi. 13 Temmuz'da da Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir PKK'lıya3 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.



Hamburg Eyalet Mahkemesinde yargılanan 37 yaşındaki hükümlü, terör örgütüne üye olmaktan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2013'ün Mart ayından 2014'ün Ağustos ayına kadar örgütün Darmstadt, Berlin ve Münih bölgeleri sorumlusu olarak görev yaptığı belirtilen hükümlünün, terör örgütü için para topladığı ve propaganda faaliyetlerinde bulunduğu saptandı.

TEHLİKELİ ÖRGÜT

Hükümlünün daha önce Almanya'da hiç ceza almadığı açıklandı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Norbert Sakuth, hükümlünün Almanya'da daha önce sabıkalı olmayışının cezasında hafifletici sebep olarak görüldüğünü ancak PKK'nın çok tehlikeli örgüt olmasının da aleyhine değerlendirildiğini ifade etti.

8 GÜNDE İKİNCİ KEZ

13 Temmuz'da da Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, 47 yaşındaki bir kişiye PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edilmişti.